Suriye'nin Menbiç bölgesinde Türkiye'nin desteklediği Arap ve Türkmen unsurlar ile ABD askerleri arasında çatışma çıktı. ABD ve terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan olay sonrası Washington yönetimi, Ankara'ya rahatsızlığını iletti. Bu arada ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tuğayından, hedemiz YPG hedefleriydi

Türkiye'nin desteklediği Arap ve Türkmen güçleri Suriye'nin Menbiç kentinde ABD askerleri ile çatıştı.



Olay önceki hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul ettiği gün yaşandı.



Bu önemli gelişmeyi kamuoyuna duyuran ise ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon oldu.



Dillon, terör örgütü PYD/YPG ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin, Türkiye'nin destek verdiği güçlerinin saldırısına uğradığını söyledi.



"Askerlerimiz güvenli bir yere saklandı" diyen ABD'li komutan çatışmada iki taraftın da kayıp vermediğini belirtti.



Arap ve Türkmenlerden oluşan ÖSO güçlerinin, Suriye sınırını İŞİD'den temizlemede Türkiye'ye yardım ettiğini vurgulayan Albay Dillon, saldırıya Türk askerinin katılmadığını, Ankara'ya olayla ilgili rahatsızlığın iletildiğini söyledi.



"Kuvvetlerimiz net bir şekilde hedef alındı" diyen ABD'li komutan "Devriye güçlerimize de son iki haftada defalarca ateş açıldı. Bu saldırıdan sonra ABD ve koalisyonun kendini savunmaya hakkı var.'' ifadelerini kullandı.



Saldırının, Erdoğan - Mattis görüşmesinde gündeme gelip gelmediği konusunda bilgi verilmedi.



Bu arada dün akşam saatlerinde yeni bir çatışma yaşandı.



Adının açıklanmasını istemeyen Sultan Murat Tümeni komutanı, Sputnik'e yaptığı açıklamada, hedeflerinin YPG olduğunu söyledi.



ÖSO yetkilisi "YPG, dün Mare kasabasına ve Azez güneyine havan topları ve füzelerle saldırınca misilleme olarak Menbiç kuzeyindeki YPG mevzilerine havan topları, füzeler ve doçkalarla saldırı başlattık. ABD askerleri de YPG'yi korumak için saldırı yaptığımız yere geldiler. Hedefimiz ABD askerleri değildi" ifadelerini kullandı.



"ABD askerlerinin misilleme olarak Ayn Dedet bölgesindeki ÖSO mevzilerini ağır silahlarla vurduğunu ölen ve yaralanan olmadığını" belirten Sultan Murat Tümeni komutanı "Çatışmaların, Türk askerinin devreye girmesiyle durduğunu." ifade etti.





ulusal.com.tr