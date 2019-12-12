Suriye Ordusu ABD konvoyunun önünü kesti!

Kamışlı Havalimanı’na girmek isteyen dört ABD askeri aracının, Suriye Ordusu tarafından engellendiği bildirildi.

Havalimanına giremeyen ABD askerlerinin, Himu’daki üslerine geri döndüğü öğrenildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD askerlerinin de Derbesiye’ye bağlı Til Elo Köyü'nde devriye görevi gerçekleştirmek isteyen Rus güçlerine engel olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Rus güçleri de üslerine geri döndü.

Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'yla birlikte ABD askerleri bu bölgelerden çekilmişti. ABD askerleri PKK'nın çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte devriyeler gerçekleştiriyor.

Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat doğrultusunda da Rus ve Türk askerleri devriye görevlerinde bulunuyor.