Suriye ordusu çemberi daralttı

Suriye ordusu, İdlib ve Halep civarındaki askeri baskıyı arttırdı.



Halep'in batı kırsalında operasyon gece yarısı başlatıldı. Sabaha karşı El Nusra'nın kontrolündeki Kfar Hamra, Mansura, Raşidin, Araştırmalar, Han el Asel ve Kfarnaha köyleri temizlendi.



Siviller için güvenli geçiş kolidorları oluşturuldu. Terör örgütüne ait mevziler ve barınaklara bombardıman yapıldı.



İdlib'teki operasyonlar ise daha çok Halep-Şam arasındaki uluslararası M4 karayolu etrafında yoğunlaştı.



Suriye ordusu stratejik Maarat al-Numan kentine doğru ilerliyor. Kent doğrudan Halep-Şam yolunda yer aldığı için kritik bir konumda. Ayrıca kent güneydeki kalesi olarak biliniyor. Suriye ordusu kentin alınması ile terör örgütünün silah ikmal hattı kesilecek. Bu yüzden İdlib'deki El Nusra'nın felç edilmesi planlanıyor.



Son iki gündür Suriye Maar Shammarin, Tqana, Talmans, Marmasha, Al-Samaka, Tah ve Dayr al-Sharqi kasabalarında kontrolü sağladı.

ulusal.com.tr