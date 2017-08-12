Suriye ordusu, Humus'ta IŞİD'in en büyük kalesi olan el Suhna kasabasında kontrolü tamamen sağladı. Bölge, tuzaklanan patlayıcılardan temizleniyor. El Suhna, Deyr ez Zor kentine giden yolda en önemli nokta. Ordu, Şam'ın Jobar bölgesinde ilerlerken, Dera'da terör örgütü Ceyşü'l İslam'ın eğitim kampına saldırı yapıldı. En az 25 kişi öldü

Suriye ordusunun, IŞİD'in Humus kentindeki en büyük kalesinde kontrolü ele geçirdiği belirtildi.



Sputnik'e konuşan bir kaynak, ordunun Deyr ez Zor karayolu üzerindeki el Suhna kasabasını tamamen kurtardığını açıkladı.



Suriyeli kaynak, istihkam birliklerinin söz konusu bölgede patlayıcı madde olup olmadığını kontrol ettiğini ifade etti.



El Suhna, Suriye ordusunun kuşatma altındaki Deyr ez Zor kentine giden yoldaki son önemli nokta.



Deyr ez Zor kenti ve 2 kilometre uzağındaki askeri havalimanı 3 yıldan fazla bir süredir IŞİD tarafından kuşatmaya alınmış durumda.



Suriye Ordusu Şam'ın Jobar bölgesinde de Harmalah tüneline doğru ilerliyor. Jobar bölgesi şehir merkezine yakınlığı bakımından "stratejik" olarak değerlendiriliyor.



Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde ise Ceyşü'l İslam adlı terör örgütünün eğitim kampına intihar saldırısı düzenlendi. En az 25 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.



Ürdün sınırındaki kampa yönelik saldırıyı, terör örgütü IŞİD'in yaptığı belirtiliyor.



ulusal.com.tr