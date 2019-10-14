Suriye ordusu Menbiç'te PKK'ya karşı harekete geçti

Suriye Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gece Görüşü haber bülteninde Menbiç ile ilgili yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Yuva, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce yaptığı operasyonlara baktığımızda ister Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Operasyonları nihayetinde bu operasyonların Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne de yaradığını görmüştük." dedi.

"Türkiye'ye karşı değil"

"Suriye'nin hamlesinin Tükiye'ya karşı olduğu" yönündeki haberleri yalanlayan Yuva, "Bu tür dezormasyon haberleri olacak gayet normal, Suriye devletinin en önemli yetkilileri hiçbir şekilde vatan hainleriyle uzlaşılmayacağını ifade ettiler". dedi.

Prof. Dr. Yuva, şunları söyledi:

"Yerel kaynaklarım da teyit ettiği askeri kaynakların teyitine binaen de biraz önce Suriye Ordusu'nun Menbiç'e girdiği yönündeki haberler doğrudur. Zaten uzun bir zamandır Menbiç'in çevresi, köyleri Suriye Ordusu'nun kontrolündeydi. Biraz önce Suriye Ordusu'nun Menbiç'e girdiği yönünde aldığımız haberler, yerel askeri kaynaklarca doğrulandı.

Hem diplomatik hem askeri kaynaklardan aldığımız bilgilere binaen, aslında Suriye sahasında Rusya ve Türkiye arasında önemli bir askeri planın devrede olduğu yönünde haberler almaktayım. Bu gelişmeler, aslında bu öneriyi, bu söylemi doğrular nitelikte. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce yaptığı operasyonlara baktığımızda ister Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Operasyonları nihayetinde bu operasyonların Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne de yaradığını görmüştük."

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