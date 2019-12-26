Suriye ordusu petrol sahalarındaki ABD askerlerine operasyon yapacak
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, ABD Başkanı Trump’ın ‘Suriye petrolünü güvence altına aldık’ sözlerine tepki gösterdi, Şaban, petrol sahalarına Suriye ordusunun operasyon yapacağını belirtti.
DÜNYA 26.12.2019, 13:19
Amerikan NBC News’e konuşan Buseyna Şaban, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye petrolünü “güvence altına aldıkları” şeklindeki sözlerine tepki göstererek, “çalmaktan bahsediyor” dedi.
ABD'nin Suriye petrolünde hakkı olmadığını belirten Şaban, petrol sahalarını koruyan Amerikan birliklerine karşı "operasyon" yapacakları uyarısında bulundu.
Trump yönetimi Ekim ayında Suriye’deki ABD askerlerini çekmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak daha sonra, Suriye’deki ‘petrol sahalarının güvenliği’ bahanesiyle bölgeye yeni askeri birlikler göndermişti.
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