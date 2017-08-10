Suriye ordusu, sınır hatlarını teröristlerden temizliyor. Ordu birlikleri, Ürdün sınırında 1300 kilometre karelik alanı terör örgütlerinden kurtardı. Amerikan destekli teröristler Ürdün'e kaçtı. Çöllerde terör örgütü IŞİD'e karşı ordu operasyonları da devam ediyor

Suriye hükümet güçleri, sınır hatlarını adım adım kontrol etmeye başladı. Haziran ayında Irak sınırına ulaşmayı başaran Suriye ordusu, Ürdün sınırında da geniş bir alanı terör örgütlerinden temizlemeyi başardı.



Ülkenin güneyindeki Süveyde ilinin Ürdün sınırı boyunca uzanan bölgeleri, tamamen ordu kontrolüne geçti. Bölgedeki Amerikalı askerlerden destek alan "Doğu'nun Aslanları" adındaki terör örgütü mensupları Ürdün'e kaçmak zorunda kaldı.



Hükümet güçleri toplam 1300 kilometre kare alanı temizledi. 30 kilometrelik sınır hattında denetim kurdu.



Öte yandan çöl alanlarındaki IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar da sürüyor. Ordu birlikleri Deyri Zor'a ulaşmak için beş cephede aynı anda savaşıyor. Son 24 saatte Humus doğusundaki bazı köy ve kasabalar terör örgütü IŞİD'den kurtarıldı.



Şam yönetimi Amerika'dan önce Deyri Zor'a ulaşmak için binlerce askerini çöllere sevk etti. Astana sürecinde anlaşmaya varılan "ateşkes" ve "çatışmasızlık bölgeleri" sayesinde ordu birlikleri ülkenin doğusuna sevk edilebiliyor.



Ağustos sonunda Astana'da yapılacak toplantıda "çatışmasızlık bölgeleri" hakkında nihani adımların atılması bekleniyor.



ulusal.com.tr