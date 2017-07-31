Suriye ordusu, IŞİD'i ülkenin çöl bölgelerinden silmek için Deyri Zor iline ilerliyor. Kentin kuzey kırsalına giriş yapan ordu birlikleri, iki koldan operasyonlarına devam ediyor. Deyri Zor'un kurtarılması Amerikan destekli YPG terör örgütünün ilerleyişine de set çekecek

Suriye'de Rakka'dan sonra terör örgütü IŞİD'in en büyük güç bulundurduğu şehir, Deyri Zor. Kent; Rusya, Suriye ve İran açısından kritik önemde. Suriye ordusunun hedefi Amerika destekli terör örgütü YPG'den önce Deyri Zor'a ulaşmak. Ordu birlikleri yıllar sonra kentin kuzey kırsalına ayak basarak önemli bir aşamayı geçti. Suriye ordusu Deyri Zor'daki IŞİD varlığı adım adım çembere almaya başladı.



Amerika destekli YPG de Rakka'dan sonra Deyri Zor kentine ilerlemek istiyordu. Ancak, Rusya, Suriye ve İran'ın çöllerdeki askeri hamleleri YPG'nin genişleme alanlarını ortadan kaldırdı. Suriye ordusu kenti kuzeyden çembere alarak YPG'den önce şehre ulaşmak için hamle üstünlüğünü ele geçirdi.



Krizin başından bu yana Suriye ordusu Deyri Zor kent merkezini terk etmedi. Şehrin yarısının kontrolü Suriye güçlerinde diğer yarısı da IŞİD'in elinde. Irak sınırına yakın olan kent Şam yönetimi için "vazgeçilmez" olarak tanımlanıyor.



Deyri Zor yarışı ülkenin geleceği bakımından da hayati önemde. Kenti kontrol eden kuvvet Suriye'nin doğusundaki geniş düzlükleri de denetleyecek. Bölgedeki enerji, su kaynakları ve tarım arazileri üzerinde söz sahibi olacak. IŞİD'ten sonra Suriye'deki güç savaşında Deyri Zor önemli bir eşik olacak.



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