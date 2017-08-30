PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, Kilis sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle karşılaştı.



Teröristler, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.