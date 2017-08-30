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Suriye sınırında 3 terörist teslim oldu

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye sınırında 3 terörist teslim oldu

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, Kilis sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle karşılaştı.

Teröristler, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Suriye sınırı
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