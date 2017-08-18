Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu lağvetme çağrısı yaptı. Çağrıda "Koalisyonun halka yönelik saldırılarına son verin" ifadesine de yer verildi

Suriye, Birleşmiş Milletler'e önemli bir çağrıda bulundu.



Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyine bir mektup gönderdi. Caferi mektupta, koalisyon üyesi ülkelere ‘Kendi adlarına koalisyon tarafından işlenen suçlardan uzaklaşarak, koalisyonu derhal lağvetmeleri’ çağrısında bulundu.



Caferi, koalisyonun sözde IŞİD'le mücadele adı altında Suriye halkına karşı terör ve ölüm kampanyası başlatan militanlara yardım ettiğini de belirtti.



‘Sivil halka, hastane ve okullara, ilaç ve gıda yardım konvoylarına’ saldırılmasını yasaklayan BMGK'nın kararına dikkat çeken Caferi, koalisyonun çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil binlerce Suriyelinin ölümünün sorumluluğunu üstlendiğini hatırlattı.



Suriye, ABD ve İngiltere’nin, militanların terk ettiği depolarda bulunan zehirli maddeleri teröristlere teslim ettiğini de ortaya çıkarmıştı.



ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri Suriye'de yürüttüğü operasyonları Suriye hükümeti ile koordine etmeden kendi başına yürütüyor.



ulusal.com.tr