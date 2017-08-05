Suriye'nin Halep ilinin kuzeyindeki Azez, Cerablus ve Bab ilçesinde terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi. PYD'nin topraklarından çekilmesini isteyen Suriyeliler, "Fırat Kalkanı güçleri PYD'yi bölgeden çıkart" sloganları attı

Binlerce Suriyeli Amerika'nın bölgedeki kara gücü PKK/PYD karşıtı gösteri yaptı.



Azez ilçe merkezinde toplanan göstericiler, terör örgütü PKK/PYD'nin Azez ve Mare ilçesine yönelik saldırılarını kınadı. Örgütün işgal ettiği topraklarından çekilmesini istedi.



Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran Suriyeliler, üzerinde "Tek seçeneğimiz PYD'ye askeri operasyonların yapılması", "PYD, işgal ettiğin toplarından çekil", "Kandil'in teröristlerini, Arap topraklarından çıkartın" yazan dövizler taşıdı.



Gösteride "Fırat Kılıcı, PKK ve PYD'nin işgal ettiği köylerimizi geri al" pankartı da açıldı. Gruptakiler, "PYD, Kandilden getirdiğin köpeklerini al ve bölgeden çekil", "Fırat Kalkanı güçleri ile ÖSO, PYD'yi bölgeden çıkartın" şeklinde slogan attı.



Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun operasyonlarıyla terör örgütü IŞİD'den kurtarılan Cerablus ve Bab'ta da terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi.



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