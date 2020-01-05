Suudi Arabistan'da Libya telaşı

Libya ile imzalanan mutabakatlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen tezkere çok sayıda ülkeyi rahatsız etti.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Bireleşmiş Milletler Güvenlik Konsey'i kurallarını ihlal ettiğini savundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar kanandı.

Libya ile yapılan askeri işbirliği ve deniz yetki alanları anlaşmasının bölge güvenliğini ve istikrarını bozacağı ileri sürüldü.

Riyad merkezli açıklamada, "Aynı zamanda Arap ve bölgesel güvenliğe de tehdit oluşturuyor. Bu karar bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor ve uluslararası prensipleri ve anlaşmalara karşı geliyor." ifadeleri kaydedildi.

ulusal.com.tr

