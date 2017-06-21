Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, veliaht prensi değiştirdi. Kral Selman yeğeni Muhammed bin Nayif'in yerine kendi oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht ilan etti. Eski veliaht, Başbakanlık ve İçişleri bakanlığı başta olmak üzere tüm görevlerinden de azledildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, veliaht prensi değiştirdi. Kral Selman, yeğeni veliaht prens Muhammed bin Nayif'in yerine kendi oğlu Muhammed bin Selman'ı getirdi.



Kral Salman veliahtlıktan aldığı bin Nayif'i Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı görevlerinden de azletti.



Yapılan tek değişikilk bu değil. Yayınlanan bir kararname ile anayasanın Suudi Arabistan Kralının seçimi ile ilgili 50'nci maddesi de değiştirildi. Buna göre kral artık eski Kral Abdurrahman bin Suud'un sadece oğulları arasından değil aynı zamanda torunları arasından da seçilebilecek.



Kral Selman, Nisan ayında iki oğlunu üst düzey görevlere atamıştı. Emir Halid bin Selman bin Abdulaziz'i Washington Büyükelçisi olarak atamış, Emir Abdülaziz bin Selman'ı ise Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirmişti.



Petrol politikasını yöneten Suudi Arabistan'ın yeni veliaht prensi 31 yaşındaki Muhammed bin Selman, savunma bakanlığı görevine devam edecek. Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonlardan sorumlu.







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BİN NAYİF KOVULDU



​El Arabiya'nın aktardığına göre Kral Selman, Muhammed bin Selman'ın bu akşam Mekke'de bağlılık yemini etmesi çağrısında bulundu. Uzun yıllardır ülkenin terörle mücadele şefliğini yürüten Nayif'in ise içişleri bakanlığı görevinden de kovulduğu kaydedildi.