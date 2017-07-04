Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, Katar krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, Cidde'yi ziyaret Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le yaptığı ortak basın toplantısında Katar'la yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



Katar'a iletilen taleplere olumlu yanıt almayı umduklarını söyleyen El-Cubeyr, "Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, krize çözüm bulabilmek için Katarlı kardeşlerimizden olumlu yanıt bekliyor." ifadelerini kullandı.



Katar'dan gelen yanıta göre dört ülkenin duruşunu belirleyeceğini belirten El-Cubeyr, "Katar'a yönelik tedbirler, Katar'ın kendisine ve dünyaya zarar veren politikalarını değiştirmek için alındı. Bir cevap bekliyoruz ve gelecekteki duruşumuzu belirlemek için bu cevap üzerinde çalışacağız" şeklinde konuştu.



El-Cubeyr, Katar'a iletilen taleplerin bir çoğunun 2014'te Riyad'da yapılan anlaşmada üzerinde uzlaşılan konular olduğunu vurguladı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu./Habertürk

