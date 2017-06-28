Amerika'nın Katar'a sunduğu 13 maddelik talep listesi Körfez'de tansiyonu yükseltti. Katar talepleri "mantıksız ve gerçekçi değil" diye reddederken, Suudi Arabistan taleplerin müzakereye açık olmadığını söyledi. Katar Dışişleri Bakanı da "bunlar talep değil, ispat edilmemiş iddialardır" yanıtını verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'a sundukları koşulların "Müzakere edilemez" olduğunu söyledi.



Amerika'nın başkenti Washington'da konuşan Cubeyr, Katar kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu. Katar'a sundukları koşulların "Müzakere edilemez" olduğunu vurgulayan el-Cubeyr, "Görüşümüzü ortaya koyduk, adımımızı attık; şimdi davranışını değiştirmek Katarlılara kalmış. Ancak eğer değiştirmezlerse izole edilmiş şekilde kalacaklar" açıklamasını yaptı.



Katar ise tutumundan geri adım atmıyor. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, çözüm için sunulan maddelerin "talep değil mesnetsiz iddialar" olduğunu söyledi.



Taleplerin makul ve uygulanabilir olması konusunda Amerika ile aynı düşüncede olduklarını belirten El Sani, "iddiaların belgelendirilmesi sürecini" yaşadıklarını ifade etti.



Amerika öncülüğündeki Körfez ülkelerinin sunduğu talepler arasında Katar'daki Türk üssünün kapatılması, Türkiye ile Katar askeri işbirliğine son verilmesi, Türk askerinin Katar'dan çekilmesi, Katar'ın İran ile bütün askeri ve diplomatik ilişkilerini sonlandırması ve Amerika ambargosuna uyması yer alıyordu.



Öte yandan abmargoya katılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya büyükelçisi Omar Gobaş, Katar'a yönelik yeni yaptırımlar planladığını söyledi. Gobaş, Katar ile ticaret yapan ülkelerle ticari ilişkilerin azaltılmasının da bu yaptırımlardan biri olabileceğini belirtti.



ulusal.com.tr