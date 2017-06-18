Suudi Arabistan'ın gerçek dostu ortaya çıktı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a üs kurması konusunda ret cevabı veren Kral Salman'ın İsrail üssüne evet dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın askeri üs açma teklifini reddeden Suudi Arabistan'ın, İsrail ile gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.



Katar'a uygulanan Körfez ambargosu, Suudi Arabistan ile İsrail ilişkilerinin hızla gelişmesini sağladı. İngiliz basınına göre iki ülke diplomatik ilişki kurmaya ve karşılıklı doğrudan uçuş gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



Tel Aviv’le müzakere yürüten Riyad'ın ilk jesti hava sahasını İsrail devlet hava yolları El Al'a açmak olacak.



Katar’a yönelik ambargonun arka planında da bu müzakerelerin yattığı düşünülüyor.



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman “Katar krizi bizim için bir fırsat olabilir” açıklaması yapmıştı. Körfez ülkeleri Mayıs ayında da Netanyahu hükümetine şartların sağlanması durumunda ilişkilerin başlayabileceğini söylemişti. Ülkeler bunun için İsrail'in işgal politikasını durdurmasını ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırmasını şart koşmuştu.



Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkede üs kurması teklifini de reddetmişti. Karara gerekçe olarak Suudi Arabistan'ın yabancı bir askeri üsse gereksinim duymadığı ve kendi askeri kabiliyetinin yeterli olduğu gösterilmişti.



ulusal.com.tr