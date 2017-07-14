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Suudi Arabistan Prensi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan Prensi hayatını kaybetti

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan Kraliyet Divanına ait  açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un ağabeyi Abdülaziz'in 86 yaşında  hayatını kaybettiği açıklandı.
 
Abdülaziz’in cenaze namazının yarın Mekke kentinde Kâbe’nin bulunduğu  Mescid-i Haram’da kılınacağı belirtildi.
 
Merhum Kral Abdülaziz Al Suud’un eşi Prenses Hisse bint Ahmed  es-Sudeyri’nin altıncı erkek çocuğu olan Abdülaziz 1931’de doğmuştu. ABD’nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdülaziz  ardından California Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde de okumuştu.
 
Abdülaziz, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan  Yardımcılığını yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi arabistan
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