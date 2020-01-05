Tahran, Süleymani'yi bekliyor
3 gün yas ilan edilen İran ayakta, ülkenin dört bir yanında anma törenleri yapılıyor. Ülkenin başkenti Tahran Korgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesini bekliyor. Halk şimdiden sokaklarda.
DÜNYA 05.01.2020, 14:30
Binlerce İranlı, Başkent Tahran'da bulunan Filistin meydanında toplandı.
Asker, Sivil, Kadın, Erkek, genç, yaşlı alanları dolduran İranlılar Şehit Korgeneral için ağıtlar yaktı.
Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin, biyografisi okunurken gözyaşları sel oldu.
Şehitleri için biraraya gelen İranlılar, sinelerine vurarak okunan mersiyelere eşlik etti.
Törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
ulusal.com.tr
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