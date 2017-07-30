Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "hedeflerimize ulaşmak için Çin tarihinin en güçlü halk ordusunun kurmalıyız. " dedi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 90’ıncı kuruluş yıl dönümünün kutlandığı askeri geçit töreninde konuşan Şi, "Bugün, ulusal diriliş hedefimize her zamankinden daha yakınız" diye konuştu

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Çin, güvenlik ve askeri boyutları içeren hedefleri için tarihinin en güçlü ordusunu kurmaya hazırlanıyor.



Pekin yönetimi Güney Çin Denizi ile Kore yarımadasında gerginlik devam ederken Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 90’ıncı kuruluş yıl dönümünde gövde gösterisi yaptı.



Başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.



Törene katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk kez ordu üniforması giydi.



Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi konuşmasında, huzuru korumanın halk ordusunun temel yükümlülüğü olduğunu kaydetti. Çin lideri, tarihlerinin en güçlü ordusunu kurmaları gerektiğini vurguladı.



Çin ordusunun tüm işgalcilere karşı zafer elde etme yeteneğine sahip olduğunu belirten Şi, ordunun ulusal bağımsızlık, güvenlik ve çıkarlarını koruma konusunda kendinden emin ve kararlı olduğunu vurguladı



Törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100'den fazla uçak yer aldı. Törende yerli üretim 99-A tankları, HJ-10 tanksavarlar, HQ-6 füze rampaları ve konvansiyonel füzeler de sergilendi. Çin hava kuvvetlerine ait J serisi savaş uçakları, H-6 bombardıman uçakları da acil kalkış ile savaş pozisyonunda havadan geçiş yaptı.



ulusal.com.tr