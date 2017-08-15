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Telafer'de IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı

Irak'taki Türkmen kenti Telafer'de terör örgütü IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı. Irak ordusu, 3 yıldır terör örgütü IŞİD'in elinde olan Telafer'e hava bombardımanı başlatıldığını duyurdu

Telafer'de IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı

Irak'ta Musul kent merkezinden sonra sıra Telafer operasyonuna geldi. Irak ordusu 3 yıldır terör örgütü IŞİD'in elinde olan Türkmen kenti Telafer'e hava bombardımanı başlattığını duyurdu.

Türkmen kenti Telafer, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alıyor. Kent, 16 Haziran 2014’ten bu yana terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunuyor. 

Bir süredir bölgeye askeri sevkiyat yapan Irak ordusu, bu sabah saatlerinde hava operasyonuna başladığı ilan etti. 

Kara harekatı aşamasına gelindiğinde Irak ordusu yanında Haşdi Şabi milislerinin de operasyona katılması bekleniyor. 

Telafer, terör örgütü PKK'nın üslenme bölgesi olarak kullandığı Sincar bölgesine giden yolları kontrol eden bir konuma sahip. İlçe kapladığı alan itibariyle stratijik önemi yüksek  olarak tanımlanıyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #telafet #ışid #musul
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