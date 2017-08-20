22 ilin emniyet müdürü değişti
22 ilin emniyet müdürü değişti
Başbakan'dan memurlarla ilgili flaş açıklama
Başbakan'dan memurlarla ilgili flaş açıklama
İstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul'da IŞİD operasyonu
Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın

Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonu başladı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyona Haşdi Şabi de katılıyor.

Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonu başladı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyona Haşdi Şabi de katılıyor.

İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Telafer kenti kurtarılmaya doğru gidiyor. Telafer kentindeki DEAŞ'lıların teslim olma veya öldürülmekten başka seçenekleri yok." ifadelerini kullandı.

Telafer operasyonuna katılan güçlere de değinen İbadi, "Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda yer alıyor" bilgisini verdi.

Irak ordusundaki yetkililer, başlaması an meselesi olan Telafer operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etmişti.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'in elinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #ibadi #Telafer #ışid #haşdi şabi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı (Bugün hava durumu nasıl)
Sonraki Haber
Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonu başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.