Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonu devam ediyor. Irak ordusu kentin dış mahallelerine ulaştı. 250 kilometre karelik alan IŞİD'ten temizlendi. Bölgeden kaçak sivillerin sayısı ise elli bine ulaştı.

Irak'ta IŞİD'in denetiminde bulunan Telafer'i kurtarmak için başlatılan operasyon sürüyor. Irak ordusu şehrin dış mahallerine ulaşmayı başardı.



Şehir merkezine doğru ilerleyen güvenlik güçleri, pazar gününden bu yanan 250 kilometre karelik alanı IŞİD'ten kurtardı.



Telafer'in çevresindeki 6 köy ele geçirildi. Operasyona Haşdi Şabi milisleri de katılıyor.



IŞİD'in, Telafer kentinde elinde tuttuğu binalardaki flamalarını, hava saldırısı ihtimaline karşı indirdiği bildirildi.



IŞİD ise intihar saldırıları, havan topları ve yol kenarına yerleştirilen bombalarla direnmeye çalışıyor.



Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Telafer'deki siviller ise çatışmalardan uzaklaşmaya çalışıyor. Nisan ayından bu yana Telafer'den çıkış yapan sivillerin toplam sayısı 50 bin buldu.





ulusal.com.tr