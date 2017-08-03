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Telafer'in kurtarılması için planlanan operasyon başladı

Terör örgütü IŞİD'in yaklaşık 3 yıldır elinde tuttuğu Telafer'in kurtarılması için planlanan operasyon başladı. Açıklama, İran destekli Haşdi Şabi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Telafer'in kurtarılması için planlanan operasyon başladı

Haşdi Şabi, Irak'ın Telafer ilçesinde IŞİD operasyonunun başladığInı açıkladı.

Açıklamada, Teşafer'in güneydoğusundaki 17 köyün terör örgütü IŞİD'den kurtarıldığı belirtildi.

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver de köylerin bir kısmının geri alındığını doğruladı.

Yaver, Telafer'i kurtarma operasyonunun Musul operasyonuna göre daha kolay olacağını kaydetti.

IŞİD'li teröristlerin bir lojistik hattının olmadığını ifade eden Yaver "Haşdi Şabi, 5 aydan uzun bir süredir kenti kuşatma altında tutuyor" dedi.

Telafer kent merkezinde yaklaşı bin teröristin kaldığı tahmin ediliyor. Operasyona 40 bin güvenlik görevlisinin katıldığı bildiriliyor.

IŞİD 16 Haziran 2014'ten itibaren Telafer kentini elinde tutuyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #terör örgütü #ışid #Telafer
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