Irak ordusunun, terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunan Telafer'e geçen hafta başlattığı operasyonda sona doğru geliniyor. Telafer Kalesine Irak bayrağı asılırken, ordudan yapılan açıklamada Türkmen kentinin IŞİD'den tamamen geri alınmasının an meselesi olduğu belirtildi

Irak ordusu uzun süredir terör örgütü IŞİD'in kontrolünde olan Telafer'i tamamen geri almak üzere...



Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini kurtarmak için başlattığı operasyonda, örgütten geri alınan Telafer Kalesine Irak bayrağı asıldı.



Operasyonu yöneten Komutan Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı yazılı açıklamada "Terörle mücadele güçleri, Telafer Kalesi ve Ormanlığını IŞİD'den geri aldı" ifadesini kullandı.



Yarullah batı ve güney cephesinde çatışmaların sonra erdiğini, kentin kuzeyinde ise çatışmaların yer yer devam ettiğini de söyledi.



Irak ordusundan yapılan açıklamada ise Telafer'in tamamen geri alınmasının an meselesi olduğu belirtildi.



Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi de Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'in büyük kısmının IŞİD'den geri alındığını duyurdu. Benzer bir açıklama da Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim Zamili'den geldi. Zamili yaptığı yazılı açıklamada "Irak Silahlı Kuvvetleri, Telafer'in yüzde 90'nını IŞİD'den kurtardı." ifadesini kullandı.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 20 Ağustos'ta Telafer'i kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.



ulusal.com.tr