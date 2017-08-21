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Telafer’i IŞİD’den kurtarma operasyonu devam ediyor

Irak’ın Musul kentine bağlı Türkmen bölgesi Telafer’i IŞİD’den kurtarma operasyonu devam ediyor. Irak Ordusu ve milis gücü Haşdi Şabi’nin düzenlediği operasyonlarda ilçenin batısındaki 3 köy IŞİD’den temizlendi. Operasyonlar devam ederken Irak Türkmenlerinden “Telafer’i Telaferliler koruyacak” açıklaması geldi.

Telafer’i IŞİD’den kurtarma operasyonu devam ediyor
Türkmen bölgesi Telafer’e operasyonlar sürüyor.

Irak Ordusu ve milis gücü Haşdi Şabi’nin Musul'a bağlı Telafer'i IŞİD’den kurtarma operasyonu kapsamında ilçenin batısındaki 3 köyü geri aldığı belirtildi.

Açıklamayı, Irak Ordusunda Üsteğmen olarak görev yapan Baha el-Mayahi yaptı. Anadolu Ajansı’na konuşan el-Mayahi, Telafer'in batısında yer alan Molla Casim, Abra Aziz ve Muhsin el-İbadi köylerinde kontrolü sağladığını söyledi.

Operasyon devam ederken Türkmen milletvekillerinden de açıklama geldi. Türkmen milletvekilleri adına konuşan milletvekili Abbas Beyati Telafer'in Türkmen kimliğine dikkati çekti. Telafer’de yakında Irak bayrağının dalgalanacağını söyleyen Beyati “Telafer'i Telaferliler koruyacak ve oradaki toprak kontrolünü de onlar sağlayacak” dedi.

20 Ağustos’ta başlayan operasyonlar kapsamında 22 teröristin öldürüldüğü belirtiliyor.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD’in kontrolünde bulunuyor. 


ulusal.com.tr
 
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