Suriye ordusu yolu kuşattı, IŞİD'i bölgeden temizledi.
IŞİD'in ikmal hatlarını kesen Suriye ordu birlikleri kritik bir başarıya imza attı. Ithıriye-Rusafa yolu geri alındı. Teröristler bölgede kuşatıldı. IŞİD böylece Halep'te kontrol ettiği son bölgeden de çekildi.
Sıradaki hedef Hama'nın doğu kırsalındaki büyük IŞİD cephanelerinin olduğu bölgeyi temizlemek.
Beş koldan yürüyen çöl operasyonlarında hamle üstünlüğü Suriye'de... Bir taraftan IŞİD temizleniyor, diğer taraftan da PYD/YPG'nin genişleme alanları kontrol ediliyor. Suriye ordusunun temel hedefi ise Deyri Zor.
Bu doğrultuda, Halep-Rakka ve Hama-Rakka bağlantısı kurulacak. Rakka'nın güneyindeki Suriye ordusu hem Halep hem de Hama şehirlerinden ikmal desteği alabilecek. Böylece Suriye ordusunun çöl bölgesindeki savaş hatları kuvvetlenecek.
ulusal.com.tr
Suriye ordusu Halep bölgesinde büyük bir alanı terör örgütü IŞİD'den temizledi. Çöl operasyonunu sürdüren ordu birlikleri kritik bir noktayı da IŞİD'den kurtardı. Böylece kuşatma sonucu 65 kilometrelik alanda terör örgütü IŞİD'in varlığı yok edilmiş oldu. Bu hamle ile bir diğer terör örgütü PYD/YPG'nin kontrol ettiği alanların büyümesinin de önüne geçildi.
Suriye ordusu yolu kuşattı, IŞİD'i bölgeden temizledi.