Suriye ordusu Halep bölgesinde büyük bir alanı terör örgütü IŞİD'den temizledi. Çöl operasyonunu sürdüren ordu birlikleri kritik bir noktayı da IŞİD'den kurtardı. Böylece kuşatma sonucu 65 kilometrelik alanda terör örgütü IŞİD'in varlığı yok edilmiş oldu. Bu hamle ile bir diğer terör örgütü PYD/YPG'nin kontrol ettiği alanların büyümesinin de önüne geçildi.

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