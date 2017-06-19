Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'de Azez ve Mare'ye yönelik topçu atışları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Afrin ve Tel Rıfat bölgelerinde bulunan PKK/PYD terör örgütü mensupları tarafından 19 Haziran 2017 tarihinde, sabah saatlerinde, Azez ve Mare yerleşim yerlerine yönelik olarak yoğun biçimde topçu saldırısı gerçekleştiridiği belirtildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Açıkça, bilerek ve isteyerek sivillerin hedef alındığı anlaşılan saldırı esnasında, Mare Şehir Merkezine isabet eden 8 adet topçu atışı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştır. Yaralı siviller, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır." denildi.
ulusal.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'de Azez ve Mare'ye yönelik topçu atışları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmeye göre, saldırı esnasında Mare şehir merkezine isabet eden 8 adet topçu atışı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'de Azez ve Mare'ye yönelik topçu atışları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.