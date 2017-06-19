Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'de Azez ve Mare'ye yönelik topçu atışları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmeye göre, saldırı esnasında Mare şehir merkezine isabet eden 8 adet topçu atışı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.

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