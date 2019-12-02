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Terör örgütü YPG/PKK sığınmacı kampını ateşe verdi

Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe vermesi sonucu kamp sakinleri çevredeki köylere kaçtı.

DÜNYA 02.12.2019, 16:26
Terör örgütü YPG/PKK sığınmacı kampını ateşe verdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKKDeyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı sığınmacı kampını ateşe verdi.

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

Kaynak: AA
#YPG #pkk #Deyrizor
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