Amerika'nın kara gücü PKK Suriye'de isim değiştirdi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin PYD'yi PKK ile ilişkili görmesi üzerine PYD'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını söyledi. Bunun üzerine PYD adını Suriye Demokratik Güçleri olarak değiştirdi.

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD isim değiştirdi. Terör örgütünün yeni adı Suriye Demokratik Güçleri oldu.



ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, PYD'yi PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle PYD'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını açıkladı.



Thomas, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.



Amerika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsünün Colorado eyaletinde yapılan toplantıda konuşan Thomas, "Adlarının ortasına demokratik ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı" dedi.



Thomas, IŞİD'Le mücadelede PYD'yi etkin ortak gördüklerini kaydederek, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.



ABD Özel Kuvvetler Komutanı Org. Raymond Thomas: "PYD'Yİ ASKERİLEŞTİRDİK"

Brett McGurk gibi bir partnerim olduğu için şanslıydım çünkü SDG unsurları benim veremeyeceğim şeyleri istiyorlardı. Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı. Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı.