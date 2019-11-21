Terörist İlham Ahmed yine ABD’de

Teröristler ile bazı Senatörler Washington’da buluştu.

Sözde Suriye Demokratik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed, ABD’li yetkililer tarafından ağırlandı. ABD’li senatörlerle toplantı yaptı.

Toplantıya ABD senatörlerinden Chris Van Hollen, Marsha Blackburn, Mark Warner, Kevin Cramer ve Tim Kane, Ahmed İlham ile toplantıya katılıp konuşma yaptı.

ABD Senatörleri, PKK’nın Suriye’de desteklenmesi gerektiği ifade etti. Türkiye’ye yaptırım uygulanması yönünde konuşma yaptı.

Terörist İlham Ahmed, ABD’lilerden Türkiye’yi durdurmasını istedi. Özerk Yönetim kurabilmek için senatörlerden destek talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin kendilerine özerklik vereceğini sanan bazı SDG’li teröristlerin Suriye Devleti’ne teslim olmadıklarını belirtmişti.

Suriye’nin kuzeyindeki Rus güçleri teröristlerin işgal ettiği bölgelere girerek buradaki terör egemenliğini bitiriyor.

Suriye Devleti ise ayrılıkçı teröristlerin Suriye yönetimine teslim olmaları konusunda kararlı. Barış Pınarı Harekâtı sonrası bölgede sıkışan ayrılıkçı teröristler batının süreci bir şekilde engellemesinden medet umuyor.

Terör örgütü işgal ettiği baraj ve altyapı tesislerini törenle Rus kuvvetlerine devrederken öte yandan taraftarlarını Türk-Rus devriyesine molotof kokteyli saldırılar yapıyor.



ulusal.com.tr