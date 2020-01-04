TGB’den İran Başkonsolosluğuna taziye ziyareti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu şehit düşmesi üzerine İran Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu. Başkonsolos Mohsen Mortezaei Far'la görüşen TGB heyeti birlik ve dayanışma mesajlarını iletti.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, ziyaret sonrasında taziye defterini imzaladı. Ziyaretin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Gençer şunları yazdı:

“TGB heyeti olarak İran Başkonsolosluğunu ziyaret ettik, taziyelerimizi ilettik. ABD tarafından alçakça şehit edilen Kasım Suleymani hepimizin şehididir. Bu saldırıya karşı Türkiye-İran dostluğunu geliştirmek hepimizin görevidir.”