178 yıllık geçmişe sahip İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. Şirket, Türkiye'de de yoğun faaliyet gösteriyordu. Türkiye'ye gelen turistlerin mağduriyetinin giderilmesi için Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Türkiye'ye binlerce turist taşıyordu. 178 yıllık tur operatörü battı.



Dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook tasfiye sürecine girdi.



Thomas Cook; 16 ülkede, yılda 19 milyon kişi için otel, tatil köyü ve havayolları servisi sağlıyordu. İflas bayrağının çekilmesiyle yurtdışında bulunan 600 bin müşterinin geri dönüş operasyonu başladı.



Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, şirketin kurtartılması için yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini söyledi. Şirketin CEO'su, tasfiye sürecine girilmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.



Tur operatörü, Türkiye'de de geniş bir faaliyet alanına sahipti. Uzmanlar bu durumun turizm sektörüne zarar verme potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, zarar görebilecek işletmeler için "Kredi Destek Paketi" üzerinde çalışmaya başladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook'un iflas sürecine ilişkin konuştu. Bakan Ersoy, turistlerin mağdur edilmeyeceğini ve İngiliz otoritesi güvencesinde olduklarını söyledi.



Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüşme yaptığını belirten Ersoy, etkilenen kuruluşlara hazırlanacak kredi paketinin 50 milyon avroluk bir paket olacağını ifade etti.





ulusal.com.tr