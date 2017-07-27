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THY ile Scat Air uçakları yerde çarpıştı

KAZAKİSTAN Aktau seferini yapmak üzere pist başına ilerleyen Scat Airlines’e ait yolcu uçağı Taipei seferini yapmaya hazırlanan THY uçağına çarptı. Kazada THY uçağının kuyruk kısmında hasar oluştu.

THY ile Scat Air uçakları yerde çarpıştı

Salı gecesi Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen kaza şu şekilde gelişti: Scat Airlines’e ait yolcu uçağı Aktau seferini yapmak üzere pist başına gitmek için taksi yapmaya başladı.

Uçak bu sırada push-beck yaptıktan sonra pist başına ilerleyen TK-24 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJS kuyruk tescilli uçağının uçağına çarptı.

Kaza sonucu THY uçağının kuyruk altında hasar meydana geldi.

Uçak bakım için hangara çekilirken, 286 yolcu terminale alındı.

Yapılan ilk incelemenin ardından TC-JJS kuyruk tescilli uçaktan seferden çekilirken, 286 yolcu THY’e ait başka bir uçakla Taipei’ye gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #THY #SCAT AİR
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