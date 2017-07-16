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THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!
THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!
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THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'na ait bir İstanbul-Cidde seferini yapan uçak, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye acil iniş yaptı.

THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!

İstanbul'dan Cidde'ye giden THY uçağında Suudi Arabistan vatandaşı bir kadın uçuş sırasında kalp krizi geçirdi. Uçak Kahire Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

49 yaşındaki Wedad Omar uçakta fenalaşında uçak mürettebatı yolcunun durumu ile ilgili pilotları bilgilendirdi. Kaptan pilot acil iniş için havalimanı yetkililerine başvurdu.

Yolcuya müdahale etmek için bir doktor hemen uçağa bindi. Ardından tedavi altına almak için hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #thy uçağı #mısır #suudi arabistan
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