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THY uçağı Kahire'ye zorunlu iniş yaptı

Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine gitmek için İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağının, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

THY uçağı Kahire'ye zorunlu iniş yaptı

Mısırlı yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul-Yanbu seferini  yapan 114 sefer sayılı THY uçağında bulunan bir yolcu epilepsi nöbeti geçirdi.

Pilotun Mısır hava sahasında "acil iniş" için havalimanı yetkililerinden izin  istediği, kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçağın Kahire Uluslararası Havalimanı'na indiği ifade edildi.

Rahatsızlanan yolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, uçağın  bir buçuk saatlik bir gecikmenin ardından seferine devam ettiği aktarıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #THY #thy uçağı #Kahire #istanbul #mısır #türkiye
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