TİKA, başkent Meksiko'nun Tlapan, Xochimilco ve Thahuac ilçelerinde arıcılık faaliyetinde bulunan 58 aileye koruyucu ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da arıcılık yapan 58 aileye koruyucu ekipman desteğinde bulundu.



TİKA Meksika Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Meksiko'nun Tlapan, Xochimilco ve Tlahuac ilçelerinin kırsalında arıcılık faaliyetinde bulunan 58 aileye, geçim kaynaklarının kuvvetlendirilmesi amacıyla koruyucu ekipman desteği sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal'ın, Meksika'da istihdam oluşturulmasına yönelik projelere önem verdikleri ve kırsal kesimde yaşayan ailelerin ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefledikleri yönündeki değerlendirilmeleri aktarıldı.



Düzenlenen törene Meksiko kenti Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Eşitlik Sekreterliği (SEDEREC) Sorumlu Bakanı Rosa Icela Rodriguez Velazquez, SEDEREC Genel Müdürü Adriana Contreras ve yetkililer katıldı. Bakan Rodriguez Velazquez, proje için TİKA'ya teşekkür etti.



Açıklamada, Meksika'da geçen yıl 61 bin tonun üzerinde bal üretimi gerçekleştirildiği ve ülkede arıcılıkla ilgilenen yaklaşık 42 bin ailenin 1,9 milyon arı kovanına sahip olduğu kaydedildi.