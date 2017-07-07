Gaziantep'te patlama
Gaziantep'te patlama
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz

Tillerson'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes için vardığı uzlaşma için "Sanırım bu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti." ifadesini kullandı.

Tillerson'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için uzlaştığını söyledi.

Rex Tillerson, ateşkesin kapsadığı bölgenin, Ürdün'ün güvenliğini etkilediğini ve "Suriye'de savaş alanının çok karmaşık bir parçası" olduğunu belirterek, uzlaşıyı, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti olarak değerlendirdi. Tillerson, "Neticede, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri için birlikte çalışmayı sürdürebileceğimiz diğer alanlar konusunda çok uzun bir konuşma yaptık." dedi.

Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #abd #Rex Tillerson #donald trump
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardı'
Sonraki Haber
Trabzonspor Kucka'yı borsaya bildirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.