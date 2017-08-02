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Tillerson: Esad’ın Suriye'nin geleceğinde yeri yok

Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin Suriye konusunda oynayacağı büyük bir rol var" dedi. Tillerson, "Esad’ın Suriye'nin geleceğinde yeri yok" ifadesini kullandı.

Tillerson: Esad’ın Suriye'nin geleceğinde yeri yok

Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson düzenlediği basın toplantısında Türkiye, Suriye, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'de çözüm için Cenevre görüşmelerini desteklediklerini belirten Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusunda oynayacağı büyük bir rolü olduğunu söyledi.

Amerikan Dışişleri Bakanı, Suriye'nin gelecekteki idaresinde Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yeri olmayacağını ifade etti.

İran'la ilgili de konuşan Tillerson, ülkesinin müttefiklerle birlikte çalışarak İran'ın bölgedeki yayılmacı çabalarına karşı koymaya niyetli olduğunu vurguladı.

Rex Tillerson, ülkesinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde rejim değişikliği peşinde olmadığını da savundu. "Pyongyang yönetimiyle diyaloga girebilmeyi isteriz" dedi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #Rex Tillerson
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