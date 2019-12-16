Trablus'un doğusundaki Misrata'da seferberlik ilan edildi

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin Burkan el-Gadab Operasyonu devam ediyor.



Trablus'un doğusundaki Misrata'da başkent Trablus'u Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan edildi.



Öte yandan kentteki Hava Harp Okulu'nun Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir SİHA tarafından vurulduğu kaydedildi.



Libya Askeri sözcülüğünden yapılan açıklamada saldırı esnasında yerden uçaksavarlarla karşılık verildiği ve SİHA'ların uzaklaşmak zorunda kaldığını bildirildi.

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