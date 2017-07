ABD Başkanı Trump, 4 Temmuz kutlamaları öncesinde New York'taki ofisinin bulunduğu Trump Tower'da "vize yasağı" nedeniyle protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde New York'taki ofisinin bulunduğu Trump Tower'da, 6 İslam ülkesine yönelik "vize yasağı" nedeniyle protesto edildi.



4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları ve havai fişek gösterileri öncesinde, Manhattan'da 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'da, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi NY (CAIR-NY) ve New York Göçmenlik Koalisyonu (NYIC) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Yasaklanmayacağız" adı altındaki gösteriye, LGBT ve Yahudi toplum kuruluşları da destek verdi.



Göstericiler, "Hatırla, hatırla, hepimiz göçmenlerin soyundan geliyoruz", "NYC Müslümanları Seviyor", "Aşk insanlığımızı geri getirir", "Donald ağzını kapa ve kalbini aç", "Aşkın sınırları yoktur", "New York Trump'tan nefret ediyor" ve "İnsanlığımız yok olmayacak" yazılı dövizler taşıdı.



CAIR-NY yetkilisi Marium Khawaja, yaptığı açıklamada, değer verdikleri ülkeleri için savaşmayı bırakmayacaklarını söyledi.