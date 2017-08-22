Amerika Başkanı Donald Trump, Afganistan'dan çekilme sinyali verdi. Trump, Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmenin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadele edilmesi gerekir. " dedi. Trump, Afganistan politikası için "hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin 16 yıldır savaşta bulunduğu Afganistan'dan çekileceğinin sinyalini verdi. Trump, hızlı bir şekilde çekilmenin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.



Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıkladı.



"Afganistan ve daha geniş bölgede karşılaştığımız güvenlik tehditlerinin çok büyük olduğu sonucuna vardım." diyen Trump, "Birlik sayısından veya ileriki askeri faaliyet planımız hakkında konuşmayacağız." ifadelerini kullandı.



Trump, gelişigüzel zaman çizelgelerinin değil, sahadaki koşulların bundan sonraki stratejilerini yönlendireceğini kaydetti. Amerikan Başkanı, ülkesinin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.



Amerikan halkının "zafer olmaksızın savaş yorgunu" olduğunu söyleyen Trump, Amerikalıların hayal kırıklığını paylaştığını ifade etti.





ulusal.com.tr