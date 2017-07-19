Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in resmi görüşmelerinin ardından bir kez daha bir araya geldiği bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Temmuz'daki ikili görüşmenin ardından gayriresmi olarak bir kez daha görüştüklerini belirtti.



Yetkiliye göre iki lider, iki saatten fazla süren ikili resmi görüşmeden bir süre sonra G-20 akşam yemeğinin gerçekleştiği bölümde bir kez daha görüştü.



Görüşmenin süresi ve içeriğine ilişkin açıklama yapmayan yetkili, Trump ile Putin'in Almanya'da iki kez görüştüğü yönündeki iddiaları doğrulamış oldu.