Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Hamburg'da düzenlenecek G-20 Zirvesi sırasında görüşeceğini açıkladı

Trump, Almanya’da Putin ile görüşecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7-8 Temmuz'da Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildirdi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında McMaster, Trump'ın gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

McMaster, bu ziyaret esnasında Trump ile Putin'in bir araya geleceğini teyit ederek, “Spesifik bir gündem yok. Gerçekten tamamen başkanın istediğini konuşacağı bir toplantı olacak.” dedi.

Görüşmenin içeriği ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan McMaster, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarının gündeme gelip gelmeyeceği sorularına da cevap vermedi.

Gelecek hafta Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya’ya gidecek olan Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ile de görüşeceği duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster #Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin #G-20 Zirvesi #almanya #abd başkanı donald trump
banner863
Önceki Haber
Malatya'da uyuşturucuyla mücadele
Sonraki Haber
Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.