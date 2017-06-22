Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Trump: Bende bu tür kayıtlar yok

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'le yaptığı görüşmelerin kayıtlarının kendisinde olmadığını bildirdi.

Trump: Bende bu tür kayıtlar yok

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin açıklamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptı.

Basında kendisinin Comey'le yaptığı görüşmelerin kayıtları olduğu iddia edilen dosyaların paylaşıldığına dikkati çeken Trump, bu kayıtların kendisi tarafından alınmadığını belirtti.

Trump, "Yakın zamanda çıkan elektronik gözetim, belgeler, bilgilerin yasa dışı olarak ortaya çıkarılması ve sızdırılması, bunlar hakkında hiçbir fikrim yok.
Benim Comey'le yaptığım görüşmelerin görüntüleri ya da ses kayıtları var mı hiçbir fikrim yok. Böyle kayıtlar yapmadım ve bende bu tür kayıtlar yok." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #donald trump #James Comey
banner863
Önceki Haber
Brezilya’da trafik kazası: 21 ölü
Sonraki Haber
Artvin'de ayının saldırdığı çiftçi yaralandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.