ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar krizini görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın krizin çözümü konusunda bölge ülkelerine diplomasi çağrısında bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.



Beyaz Saray'dan görüşmenin içeriğine dair yapılan yazılı açıklamada Trump ile Kral Selman'ın Katar krizinin çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.



"Trump, terörizmle mücadele ederken birliği sağlayabilmek amacıyla Riyad Zirvesinde yaptıkları taahhütlere uygun bir diplomatik çözüm bulunması noktasında tüm tarafları teşvik etti" ifadesinin kullanıldığı açıklamada "Bölgedeki ülkelere diplomasi çağrısında bulunulduğu ayrıca terörle mücadelenin de görüşüldüğü" kaydedildi.



Beyaz Saray açıklamasında Trump ile Kral Selman'ın "İran'ın bölgeye tehdit teşkil ettiği" konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.





ulusal.com.tr