ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendisini çekmesini eleştirerek, "Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle kendisini soruşturma sürecinden çekmesini değerlendirdi.



Sessions'ın Adalet Bakanlığı görevini kabul ettiğini ardından da kendisini Rusya soruşturmasından çektiğini hatırlatan Trump, bu kararı "Açıkçası bu Başkan'a yapılan büyük haksızlık." diye nitelendirdi.



Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan kendisini çekmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen mart ayı başında, Rusya ile Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan ya da gelecekte kasım seçimlerine ilişkin açılacak muhtemel soruşturmalardan çekildiğini açıklamıştı.



Sessions'ın çekilmesi nedeniyle Adalet Bakanlığının soruşturma için eski FBI direktörlerinden Robert Mueller'i özel savcı olarak tayin ettiğini anımsatan Trump, Mueller'in soruşturmasının kendi aile bireylerine uzaması halinde tepki göstereceğini de belirtti.



G20'de Putin ile özel görüşmesi



Donald Trump, mülakatta Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesi'nde akşam yemeği sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesine de değinerek, bu görüşmenin "yaklaşık 15 dakika süren şakalaşma" şeklinde geçtiğini söyledi.



Akşam yemeği sırasında eşi Melania'nın masanın diğer tarafında Putin'in yanında oturduğunu anlatan Trump, "Yemekte tatlı kısmına geçilmişti. Ben de Melania'ya selam vermek için masanın diğer tarafına geçtim. Putin de orada olduğu için ona da selam verdim. Genellikle esprili şeyler konuştuk. 15 dakika civarında süren kısa bir konuşmaydı. Bu sırada evlat edinme konusunu görüştük." diye konuştu.



Rusya, ABD'lilerin Rus çocukları evlat edinmesini engellemek için 2012'de yasa çıkarmıştı. ABD, bunun kaldırılması için uzun süredir mücadele veriyor. , New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Rusya 'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ve'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle kendisini soruşturma sürecinden çekmesini değerlendirdi.Sessions'ın Adalet Bakanlığı görevini kabul ettiğini ardından da kendisini Rusya soruşturmasından çektiğini hatırlatan Trump, bu kararı "Açıkçası bu Başkan'a yapılan büyük haksızlık." diye nitelendirdi.Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan kendisini çekmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen mart ayı başında, Rusya ile Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan ya da gelecekte kasım seçimlerine ilişkin açılacak muhtemel soruşturmalardan çekildiğini açıklamıştı.Sessions'ın çekilmesi nedeniyle Adalet Bakanlığının soruşturma için eski FBI direktörlerinden Robert Mueller'i özel savcı olarak tayin ettiğini anımsatan Trump, Mueller'in soruşturmasının kendi aile bireylerine uzaması halinde tepki göstereceğini de belirtti.Donald Trump, mülakatta Almanya'nın Hamburg kentindeki'nde akşam yemeği sırasında Rusya Devlet Başkanıile baş başa görüşmesine de değinerek, bu görüşmenin "yaklaşık 15 dakika süren şakalaşma" şeklinde geçtiğini söyledi.Akşam yemeği sırasında eşi Melania'nın masanın diğer tarafında Putin'in yanında oturduğunu anlatan Trump, "Yemekte tatlı kısmına geçilmişti. Ben de Melania'ya selam vermek için masanın diğer tarafına geçtim. Putin de orada olduğu için ona da selam verdim. Genellikle esprili şeyler konuştuk. 15 dakika civarında süren kısa bir konuşmaydı. Bu sırada evlat edinme konusunu görüştük." diye konuştu.Rusya, ABD'lilerin Rus çocukları evlat edinmesini engellemek için 2012'de yasa çıkarmıştı. ABD, bunun kaldırılması için uzun süredir mücadele veriyor.

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