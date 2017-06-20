Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Trump'ın damadı Kushner Ortadoğu'ya gidiyor

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, bu hafta Kudüs ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek

Trump'ın damadı Kushner Ortadoğu'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, bu hafta Ortadoğu'ya giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Amerikan medyasında yer alan haberleri doğrulayarak Kushner'in bu hafta Ortadoğu barışı kapsamında bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Spicer, ziyaretle ilgili detaya girmek istemese de Kushner'in çarşamba günü önce Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha sonra ise Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceği belirtildi.

Trump'ın uluslararası müzakere özel temsilcisi Jason Greenblatt'ın da eşlik edeceği ziyarette, ABD yönetiminin Ortadoğu barışı konusunda mesafe kat edilmesi için yeni bir çaba ortaya koyması bekleniyor.

Geçen ay sonunda Ortadoğu'ya giderek Filistin ve İsrail liderleriyle görüşen Trump, Ortadoğu barışı konusunda iki ülke arasında varılacak bir uzlaşmayı kabul edebileceğini açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ortadoğu #Jared Kushner #israil #filistin #abd
banner863
Önceki Haber
"Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek"
Sonraki Haber
Manisa'da yıldırım düştü: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.