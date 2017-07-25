Trump'ın ABD başkanlık seçimleri döneminde kampanya menajerliğini yapan Manafort'a Rusya soruşturması kapsamında ifade vermesi için Senato Adalet Komitesince resmi davet yapıldı.

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimleri döneminde kampanya menajerliğini yürüten Paul Manafort, Rusya soruşturması kapsamında ifade vermesi için Senato Adalet Komitesince davet edildi.

Senato Adalet Komitesi Başkanı Iowa eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Chuck Grassley ve komite üyelerinden Demokratların Kaliforniya Senatörü Dianne Feinstein'ın konuyla ilgili yazılı açıklamada, Manafort'un avukatlarıyla süren görüşmelerde ifade verme konusunda bir uzlaşmaya varılamadığı, bunun üzerine Manafort için resmi davet çıkarıldığı belirtildi.

Senato bünyesinde ayrı bir Rusya soruşturması yürüten Senato Adalet Komitesi, geçen haftaki açıklamasında sahip oldukları bilgilerin önemli olduğunu ifade ederek Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve Manafort'u ifadeye çağırmak istediklerini belirtmişti.



Komite ile anlaşamazsa oturumu basına açık olacak

Bu gelişmenin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Manafort'un komiteye ifade verme noktasında herhangi bir girişimde bulunmadığını aktaran komite üyeleri, resmi davetiye sonucunda Manafort'u Rusya soruşturması kapsamında basın açık oturumda dinleyebilecek. Bununla birlikte komite ile anlaşması durumunda Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort'un hala kapalı oturumda ifade verme şansı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Rusya soruşturması kapsamında Trump'ın oğlu Trump Jr. ile kampanya menajeri Manafort'un yarın Senato İstihbarat Komitesinde kapalı oturumda senatörlerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, dün Senato İstihbarat Komitesi önünde kapalı oturumda soruları yanıtlamış, "Herhangi bir yabancı hükümet ile gizli işbirliği yapmadım ve kampanyada görev alanlardan işbirliği yapan kimseyi de görmedim. Uygunsuz herhangi bir bağlantım yok. Kendi işletmelerimin finansmanı için de Rus fonlarına güvenmedim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kushner'in bugün de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde yine Rusya soruşturması kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

ABD'de Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi ve Adalet Bakanlığı tarafından atanan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma bulunuyor.