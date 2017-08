Trump'ın ülkede hafta sonu yaşanan şiddet olaylarına verdiği tepki nedeniyle Konseyden ayrılan yönetici sayısı 8'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanlar Konseyinden 2 icra kurulu başkanı daha ayrıldı.



Amerikalı 3M ve Campbell Soup'un icra kurulu başkanları (CEO) Inge Thulin ve Denise Morrison, Trump'ın iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Danışmanlar Konseyinin imalat sektörüne ilişkin kolundan ayrıldıklarını açıkladı.



Trump'ın hafta sonunda Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan ırkçı grupları sorumlu tutmayarak, her iki tarafı da kınaması nedeniyle Konseyden istifa eden iş dünyası temsilcilerinin sayısı böylece 8'e çıktı.



Pazartesi gününden bu yana Amerikalı teknoloji devi Intel'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Brian Krzanich, spor ürünleri firması Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, ilaç üreticisi Merck'in CEO'su Kenneth Frazier, Amerika İmalat Birliği Başkanı Scott Paul, ABD İşçi Sendikaları Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresinin (AFL-CIO) Başkanı Richard Trumka ve Müdür Vekili Thea Lee istifa etmişti.



"Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum"

Trump, dün New York'ta Trump Tower'daki rezidansında düzenlediği basın toplantısında, Virginia eyaleti Charlottesville kentinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan protestolar ve şiddet olaylarında her iki tarafı da suçlamıştı.

Irkçı ve Nazi yanlılarının yürüyüşünü protesto eden karşı grupları "şiddet yanlısı" olarak tanımlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup, diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Charlottesville'de hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş ve karşı grupların protesto gösterileri sırasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Kente olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.



"Utançtan ayrıldılar"

Trump, basın toplantısında Danışmanlar Konseyinden ayrılan iş dünyası temsilcilerini de eleştirmişti. Konseyden ayrıldığını açıklayan şirket yöneticilerinin, ürünlerini ABD dışında üretmenin utancı nedeniyle bu kararı aldığını savunan Trump, ayrıca sosyal medya hesabından, "Konseyden ayrılan her CEO'nun yerine getirebileceğim çok kişi var. Tribünlere oynayanlar devam etmemeliydi. İstihdam!" mesajını paylaşmıştı.

