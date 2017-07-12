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Trump'ın oğlunun Rus avukatla görüşmesi ülkeyi karıştırdı

Amerika "başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi var" iddialarını tartışıyor. Son olarak Amerika Başkanı Donald Trump'ın oğlunun, seçim kampanyası sürecinde Rus bir avukatla görüştüğü ortaya çıktı. Trump'ın oğlu suçlamalara e-postalarını açıklayarak yanıt verdi. Rusya ise Amerika'nın bu konuyu tartışmasını "cahillik" olarak nitelendirdi.

Trump'ın oğlunun Rus avukatla görüşmesi ülkeyi karıştırdı

Amerika'da başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığına ilişkin tartışmalar, karşılıklı suçlamalar sürüyor. "Seçimlerde Rusya'nın müdahalesi var iddialarına" kanıt olarak gösterilen yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. seçim sürecinde bir Rus avukatla görüşmesi ülkeyi karıştırdı. 

Trump'ın oğlu ve Rus avukat  görüşmeyi doğruladı. Trump Jr., görüşmenin babasının rakibi olan Hillary Clinton'ın kampanyasına karşı bir komplo anlamı taşımadığını savundu. Rus avukatla temasını sağladığı iddia edilen halkla ilişkiler uzmanı Rob Goldstone olan e-postalarını kamuoyuna açıkladı. 

Konu ABD basınında gündemin ilk sırasında yer alırken Rusya'dan iddialara ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, medyada bu konunun tartışılmasını "cahillik" olarak nitelendirdi,  küçük meselelerin büyütüldüğünü söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov da konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump'ın ekibiyle bağlantı kuran Rus Avukat Natalia Veselnitskaya ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıkladı.  

Amerika'da Rusya'nın seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #katar #ambargo #tillerson #abd #Riyad Anlaşması
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